Battipaglia: controlli intensificati per contrastare la prostituzione

La Polizia di Stato, in collaborazione con il Questore della Provincia di Salerno, ha intensificato i servizi di prevenzione per contrastare la recrudescenza della fenomenologia delinquenziale nella fascia costiera del Comune di Battipaglia. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno posto in essere una serie di controlli con molteplici finalità, volti a infrenare i fenomeni di illegalità diffusa, in particolare connessi al fenomeno della prostituzione.

Controlli sulla Litoranea: tre donne fermate per meretricio

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo in località S.P. 175 “Litoranea”, dove sono state fermate tre donne, due di nazionalità albanese e una di nazionalità rumena, dedite all’attività di meretricio. Le donne sono state sottoposte a rilievi fotosegnaletici per l’esatta identificazione e sono in corso accertamenti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nella città di Battipaglia.

Identificati anche i clienti: sanzionati ai sensi del CDS

Durante i controlli, sono stati identificati anche i clienti delle donne fermate, i quali saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada.

Continuano i controlli per i prossimi giorni

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di contrastare la delinquenza costiera nella zona di Battipaglia.