Lotta al degrado a Buccino: identificato responsabile di abbandono rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Buccino ha annunciato l’individuazione del responsabile di un grave episodio di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. L’identificazione è stata possibile grazie a un’accurata operazione di incrocio dati e all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino, che hanno immortalato l’illecito.

L’Ente ha espresso ferma condanna verso l’accaduto, sottolineando come tali gesti rappresentino un’offesa al territorio, specialmente in presenza di servizi di raccolta regolarmente attivi e di segnaletica di divieto esplicita. “È inaccettabile che si continui a deturpare il nostro territorio con gesti di profonda inciviltà e spregio del bene comune”, ha dichiarato l’Amministrazione in una nota ufficiale.

Le conseguenze legali: dall’illecito amministrativo al reato penale

È fondamentale ricordare che il quadro normativo in materia è diventato sensibilmente più rigido. L’abbandono di rifiuti non è più configurato come una semplice infrazione amministrativa, ma costituisce un reato penale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dalla Legge 137/2023.

Per i soggetti privati, le conseguenze economiche sono pesanti: le sanzioni pecuniarie previste oscillano tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 10.000 euro. Oltre alla multa, il trasgressore è legalmente obbligato a sostenere integralmente i costi di rimozione dei rifiuti e di bonifica dell’area interessata. Le autorità competenti hanno già provveduto ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti del soggetto individuato.

Tolleranza zero e potenziamento dei controlli sul territorio

Il Comune di Buccino ha confermato una linea di massima severità per contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio. L’Amministrazione ha infatti annunciato che, a partire da oggi, i controlli saranno ulteriormente intensificati su tutto il territorio comunale per preservare il decoro urbano.

L’obiettivo è tutelare la comunità e l’ambiente dall’operato di una minoranza: “La stragrande maggioranza dei residenti rispetta le regole e non permetteremo che l’arroganza di pochi gravi sulle tasche e sulla salute di tutti”.

L’appello alla collaborazione cittadina

La difesa dell’ambiente e del decoro pubblico viene vista come una responsabilità collettiva. L’Amministrazione invita pertanto i cittadini a proseguire nel loro ruolo attivo di sentinelle del territorio, segnalando eventuali illeciti agli uffici preposti. L’invito finale alla cittadinanza è improntato al senso di appartenenza: “Il Comune siamo tutti noi. Rispettiamolo”.