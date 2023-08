“Lollo 10”, a Tortorella una serata solidale nel segno della generosità e dell’altruismo, ecco il programma

Il 1° settembre segna l’inaugurazione della prima edizione della serata solidale “Lollo 10”, un evento che unisce la comunità di Tortorella in un gesto di generosità senza precedenti. L’evento, che si terrà presso Piazza San Vito a partire dalle 19.30, è stato reso possibile grazie al patrocinio congiunto del Comune di Tortorella, della Parrocchia Santa Maria Assunta rappresentata da Don Francesco Alpino, e della Pro Loco di Tortorella. Una unione di forze locali per testimoniare la dedizione della comunità nei confronti di una causa solidale. La onlus “Lollo 10” è nata per onorare la memoria del piccolo Lorenzo Caschera, volato in cielo troppo presto per un male incurabile. L’associazione si propone di raccogliere fondi per aiutare le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Tortorella nel segno della generosità

Anche per Tortorella la solidarietà è un valore irrinunciabile ed è per questo che la comunità ha messo a punto un programma ricco e coinvolgente per raccogliere fondi da destinare alla onlus Lollo 10.Si inizia alle 19:30 con una Santa Messa presso la suggestiva Chiesa di San Vito; alle 20:15 la dottoressa Antonella Guido, psicologa psicoterapeuta del reparto di oncologia pediatrica del policlinico universitario, terrà un intervento al riguardo. La serata culminerà alle 21:00 in una serie di performance che allieteranno i partecipanti.

Gli ospiti musicali

Pino Caputo intratterrà con un “Small Concert”, seguirà Dj Prof. Durante l’evento saranno presenti gli stand gastronomici con prelibatezze locali e piatti tradizionali. Ciò che rende questa serata veramente speciale è il suo scopo benefico. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione Lollo 10, che fa la differenza nella vita di chi è meno fortunato.