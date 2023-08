Torna a Tortorella la 20esima edizione “Scuola Estiva”: l’alta formazione per universitari e professionisti

Ventesima edizione per la Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale, il programma di alta formazione rivolto a studenti universitari, dottorandi, ricercatori e professionisti che desiderano approfondire la teoria e le tecniche standard della ricerca sociale. Tortorella si prepara ad accogliere, da oggi, decine di studenti e professionisti che giungeranno da ogni parte d’Italia e d’Europa. Le attività didattiche si svolgeranno fino all’8 settembre 2023, sia in presenza presso il comune di Tortorella, che in modalità a distanza (online).

Per due settimane gli studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni con docenti delle maggiori università italiane e confrontarsi sulla ricerca sociale, l’elaborazione di dati e l’analisi statistica.

La “Scuola estiva sul Metodo e la Ricerca” è organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno e l’associazione Paideia da un’idea di Alberto Marradi, professore ordinario di Metodologia delle scienze sociali all’Università di Firenze.

Il programma

Si parte lunedì 28 agosto con il tour di benvenuto nel centro storico di Tortorella, con il professore Gianluca Berardi. Mentre lunedì prossimo sarà il professore Vicente Berardi ad accompagnare gli studenti alla scoperta di Tortorella.

Le lezioni si svolgeranno presso il Palazzo marchesale, sede ufficiale della scuola estiva. Di sera, invece, il programma prevede spettacoli e concerti, a partire dal 31 agosto (ore 21:00, Cortile del Palazzo marchesale) con lo spettacolo musicale teatrale “Donne che In… Cantano” organizzato dalla Pro Loco di Tortorella. Il 2 settembre ( Piazza San Vito, alle 21:30) la Nuova Compagnia di Canto Popolare farà rivivere la storia della musica popolare con una performance coinvolgente. Il 7 settembre (Piazza Sacra Famiglia, alle 21:30) l’Oscar Movies Ensemble ci emozionerà con le più belle colonne sonore da film.

Un progetto che nasce in sinergie con varie realtà

Da molti anni, il Comune di Tortorella, guidato dal sindaco Nicola Tancredi, ospita la scuola estiva che ha vantato la partecipazione di docenti con alto riconoscimento nella comunità scientifica come Bezzi, Bichi, Chiesi, Corbetta, Di Franco, Gasperoni, Giampaglia, Losito, Marra, Mattioli, Montesperelli, Palumbo, Pitrone, Marradi stesso e molti altri. Negli anni, inoltre, si è sviluppata una forte collaborazione con la Scuola e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, tanto da portare alla sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra il Comune di Tortorella e il Responsabile Scientifico del Dipartimento Felice Addeo.