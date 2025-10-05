Lo sport arriva nelle aree rurali di Roccadaspide: via libera al progetto per nuovi impianti sportivi

Nuove opportunità per lo sport e l’aggregazione sociale nel Comune di Roccadaspide. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione impianti sportivi zone rurali di Roccadaspide”. L’intervento, dal costo complessivo di € 1.272.750,86 , mira a dare un forte impulso alla pratica sportiva e alla riqualificazione territoriale, candidando l’opera per un finanziamento regionale.

Dettagli del progetto e obiettivi

Il progetto riguarda due specifiche aree rurali del territorio comunale: località Carretiello, circostante l’ex scuola elementare, e località Fonte, lungo la S.S. 166. Gli elaborati tecnici prevedono, in particolare, la realizzazione di una nuova area sportiva in località Fonte con un nuovo campo polivalente , gradinate con nuova copertura a sbalzo , spogliatoio e una pista da jogging. Per la località Carretiello, invece, è prevista una rigenerazione urbana con un campo polivalente, gradinate e una nuova tettoia ombreggiante.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la funzione sociale dello sport, riconosciuta dalla Regione Campania come strumento fondamentale per la tutela della salute, l’integrazione sociale e il contrasto ai fenomeni di emarginazione e dispersione scolastica.

Finanziamento e tempistiche

L’approvazione del progetto esecutivo, corredato dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, costituisce l’atto propedeutico per la partecipazione all’Avviso Pubblico per il finanziamento di nuovi impianti sportivi, promosso dall’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport).

Il Comune intende aderire all’Avviso che mette a disposizione complessivi € 30.000.000,00 a valere sui fondi FSC 2021/2027. La Giunta Comunale ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile all’unanimità, dando il via libera alla candidatura per un’opera che promette di trasformare le aree rurali di Roccadaspide in nuovi poli di aggregazione e attività motoria.