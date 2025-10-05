Lo sport arriva nelle aree rurali di Roccadaspide: via libera al progetto per nuovi impianti sportivi

Roccadaspide investe nello sport: approvato il progetto esecutivo da oltre un milione di euro per nuovi impianti nelle aree rurali di Carretiello e Fonte.

A cura di Roberta Foccillo
Panorama Roccadaspide

Nuove opportunità per lo sport e l’aggregazione sociale nel Comune di Roccadaspide. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione impianti sportivi zone rurali di Roccadaspide”. L’intervento, dal costo complessivo di € 1.272.750,86 , mira a dare un forte impulso alla pratica sportiva e alla riqualificazione territoriale, candidando l’opera per un finanziamento regionale.

Dettagli del progetto e obiettivi

Il progetto riguarda due specifiche aree rurali del territorio comunale: località Carretiello, circostante l’ex scuola elementare, e località Fonte, lungo la S.S. 166. Gli elaborati tecnici prevedono, in particolare, la realizzazione di una nuova area sportiva in località Fonte con un nuovo campo polivalente , gradinate con nuova copertura a sbalzo , spogliatoio e una pista da jogging. Per la località Carretiello, invece, è prevista una rigenerazione urbana con un campo polivalente, gradinate e una nuova tettoia ombreggiante.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a promuovere la funzione sociale dello sport, riconosciuta dalla Regione Campania come strumento fondamentale per la tutela della salute, l’integrazione sociale e il contrasto ai fenomeni di emarginazione e dispersione scolastica.

Finanziamento e tempistiche

L’approvazione del progetto esecutivo, corredato dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, costituisce l’atto propedeutico per la partecipazione all’Avviso Pubblico per il finanziamento di nuovi impianti sportivi, promosso dall’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport).

Il Comune intende aderire all’Avviso che mette a disposizione complessivi € 30.000.000,00 a valere sui fondi FSC 2021/2027. La Giunta Comunale ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile all’unanimità, dando il via libera alla candidatura per un’opera che promette di trasformare le aree rurali di Roccadaspide in nuovi poli di aggregazione e attività motoria.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

La giusta strada

“La Giusta Strada”: a Salerno al via una nuova settimana di incontri dedicati alla mobilità sicura

La sicurezza stradale e il rispetto delle regole tra gli argomenti trattati

Cordon Bleu Zucca

La ricetta della domenica: Cordon Bleu di Zucca

La dolcezza della zucca si sposa magnificamente con il cuore filante di…

Stadio Guariglia Agropoli

Agropoli: programma interventi alle strutture sportive cittadine

I progetti saranno candidati all'Avviso regionale che raccoglie manifestazioni d'interesse per la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.