L’Istituto Comprensivo di Albanella verso l’intitolazione a Nicola Vernieri: cultura e identità nel ricordo del poeta

La comunità di Albanella si è riunita presso l’Istituto Comprensivo Statale per un evento di profondo spessore culturale: la presentazione del volume “Racconti francescani” di Nicola Vernieri. L’iniziativa non ha rappresentato soltanto un momento di analisi letteraria, ma ha segnato l’inizio di un percorso istituzionale volto a legare indissolubilmente il nome del poeta e scrittore alla principale istituzione educativa del territorio.

La proposta di intitolazione della scuola

Durante l’incontro, la Dirigente scolastica Antonella D’Angelo ha formulato una proposta dal forte valore identitario: l’intitolazione dell’intero Istituto Comprensivo a Nicola Vernieri. La richiesta nasce dalla volontà di riconoscere ufficialmente il legame viscerale tra l’autore e la comunità locale, celebrando l’importanza della sua produzione intellettuale. “Intitolare l’intero Istituto Comprensivo a Nicola Vernieri” rappresenterebbe un atto volto a onorarne l’opera e la memoria storica.

Il coinvolgimento degli studenti e della didattica

Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli alunni delle tre classi terze della scuola secondaria di primo grado, che hanno seguito l’evento con estrema attenzione. Un momento di particolare intensità emotiva è stato raggiunto grazie alla lettura de “Il lupo di Gubbio”. Tre studenti hanno interpretato il testo nella trascrizione in versi curata da Vernieri, dimostrando come la letteratura possa farsi ponte tra la scuola e le radici del territorio. L’apporto dei docenti della scuola media è stato determinante per la riuscita di un’iniziativa capace di incidere positivamente sul percorso educativo dei giovani.

Il supporto delle istituzioni e degli organizzatori

L’evento ha visto la partecipazione dei vertici dell’amministrazione comunale, con i saluti istituzionali del Sindaco Renato Iosca, accompagnato dall’Assessore alla Cultura Sofia Gorrasi e dalla Presidente del Consiglio Comunale Antonella Maraio. Un plauso particolare è stato rivolto a Francesco Florenzano, responsabile della pubblicazione del volume, e al professor Gaetano Ricco, il quale ha curato l’introduzione storica relativa al periodo in cui si inseriscono i racconti. Un ringraziamento unanime è stato infine espresso verso la professoressa Emilia Surmonte, pronipote di Nicola Vernieri, per il suo contributo fondamentale alla memoria del poeta.