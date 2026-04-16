Eboli, Antonio Braca e i suoi “Ritratti in rima”: quando la matita incontra la poesia

Poche linee, essenziali come un bozzetto a carboncino, ma cariche di tutta la complessità dell’animo umano. È questa la cifra stilistica di “Ritratti in rima”, la silloge di Antonio Braca, pubblicata nella collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti Editore.

Un dialogo tra arte figurativa e versi

Con un linguaggio immediato e diretto, l’autore non si limita a scrivere poesie, ma “disegna” le persone che hanno segnato il suo percorso. Ogni verso è accompagnato da un ritratto a matita che ne cattura l’essenza più intima, trasformando il vissuto personale in un atto d’amore verso le figure che hanno forgiato il suo carattere solare e schietto.

L’opera fonde letteratura e arte figurativa per celebrare l’autenticità dei legami umani. «La scelta di unire il disegno alle parole — spiega l’autore, che vive a Eboli — è per lasciare un’impronta visiva e realistica della persona descritta».

Tredici componimenti tra memoria e identità

Braca adotta uno stile asciutto e incisivo, simile al tratto di un disegnatore: poche parole, calibrate e vibranti, capaci di estrarre l’identità più profonda dei soggetti descritti. Ogni componimento — precisamente tredici, come il giorno della sua nascita, il 13 giugno — è dedicato a figure cruciali della vita dell’autore, trasformando la memoria individuale in un omaggio collettivo alla vita.

I versi, ritmati e armonici, dialogano con delicati ritratti a matita, offrendo al lettore un’esperienza immersiva che coinvolge vista ed emozione. «Senza ombra di dubbio — confessa — il ritratto su mio padre è stato quello che mi ha più emozionato, in quanto scritto dopo la sua dipartita».

Una comunicazione senza filtri

L’autore rifugge con decisione l’artificio accademico; la sua è una comunicazione orizzontale, immediata, che punta dritta al cuore del lettore senza filtri intellettualistici, dando voce, attraverso quelle “rime ritratte”, a silenzi troppo spesso inespressi.

«Antonio Braca — scrive nella prefazione il maestro Giuseppe Aletti, poeta, editore e formatore — indaga nella sua memoria affettiva, e da quello scavo emergono ricordi, odori, sentimenti che entrano poi nella creazione poetica condivisa in questa raccolta».

Verso il Salone del Libro di Torino 2026

“Ritratti in rima”, disponibile anche nella versione e-book, sarà in esposizione negli spazi Aletti Editore al Salone Internazionale del Libro di Torino, che tornerà ad animare il Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio 2026.

«Non essendo uno scrittore di professione — commenta l’autore — è come aver completato la maratona di New York senza essere un atleta».