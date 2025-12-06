L’Immacolata apre le festività natalizie: ecco come trascorreranno i cilentani l’8 dicembre

I paesi del Cilento, e non solo, si vestono a festa in attesa del Natale e l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, segna tradizionalmente l’inizio delle festività.

Il sondaggio

Come onoreranno questo giorno, pieno di fede e tradizioni, le famiglie? Rispetteranno la tradizione preparando l’Albero di Natale e il Presepe? Preferiranno uscire, magari alla ricerca del regalo perfetto? Prepareranno pranzi tipici con piatti ricchi?

Cosa non può mancare sulle tavole dei cilentani?

I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto le strade del territorio e comuni in festa per chiederlo proprio ai cittadini scoprendo che alcuni hanno già addobbato con decorazioni natalizie le proprie case e che altri attenderanno proprio l’8 dicembre per farlo, come tradizione vuole, che sulle tavole non mancheranno piatti abbondanti e primi a base di pasta e che tanti trascorreranno l’8 dicembre in famiglia circondati dagli affetti più cari.