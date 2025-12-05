Salerno, boom di visitatori per l’Immacolata, slitta l’accensione dell’Albero

La magia delle Luci d’Artista traina il turismo a Salerno e la città registra quasi il sold out per il lungo week end dell’Immacolata. Oltre il 90% delle strutture ricettive, con in prima fila i bed and breakfast, risultano occupati o quantomeno indisponibili.

Bilancio positivo

“Il bilancio con i dati è positivo, – ha detto il sindaco Vincenzo Napoli – per il weekend sono previste prenotazioni numericamente importantissime. Luci d’Artista non delude per l’afflusso turistico, per il gradimento della cittadinanza e dei tanti ospiti”.

Slitta la data di accensione dell’albero

E mentre la città si prepara ad accogliere i migliaia di turisti attesti, continuano frenetiche le operazioni di montaggio dell’albero di Natale in Piazza Portanova. Uno dei simboli del Natale salernitano.

Maltempo e problemi logistici hanno rallentato negli scorsi giorni il montaggio e l’inaugurazione, prevista in un primo momento per oggi pomeriggio, è slittata a domani, ma l’attesa sta per terminare. Prende forma il grande albero decorato con palline e addobbi blu.

Al via l’installazione di “Mare d’inverno”

Ma non mancano interventi anche sull’installazione “Mare d’inverno” che colora Corso Vittorio Emanuele. Anche questa mattina gli operai della Sim Luce erano al lavoro per perfezionare il funzionamento delle installazioni che ormai a quasi un mese dall’accensione continuano ad avere problemi e ad accendersi in maniera non omogenea.