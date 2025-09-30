“Lettura di un fenomeno antropologico: la storia dei briganti”: Convegno e Musica al Tammorra Fest di Omignano Scalo

L’Associazione Culturale Cinema&Scuola, in collaborazione con la Pro Loco di Omignano Scalo, nell’ambito del Tammorra Fest, organizza il convegno: “Lettura di un fenomeno antropologico: la storia dei briganti“.

Il convegno

Venerdì 3 ottobre 2025, ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Omignano Piazza S. Antonio di Omignano Scalo.

Dopo i saluti istituzionali dei sindaci Raffaele Mondelli – Omignano e Michele Santoro -Salento, interverrà come relatore Giuseppe Cirillo, musicista e filosofo, con la moderazione della sociologa Lucilla Baglivo.

La serata

La serata sarà arricchita da intermezzi musicali a cura di Giuseppe Cirillo, Ketty Vermiglio, Fabio Tolomeo e Franco Valente. Un appuntamento culturale e musicale di grande valore per approfondire la storia e l’antropologia del brigantaggio, fenomeno che ha segnato profondamente il nostro territorio.

L’iniziativa rientra nel programma del Tammorra Fest ed è promossa dai Comuni di Omignano e Salento e dall’Associazione Culturale Cinema&Scuola, in collaborazione con la Pro Loco di Omignano Scalo.