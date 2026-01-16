L’Ente Parco del Cilento presenta il libro “Il coraggio del piccolo Peppino” a Montesano

“Se gli adulti corrono, inseguono, costretti a farlo anche, l’utopia del benessere economico, delle comodità e del superfluo, tocca ai più piccoli indossare l’armatura dei cavalieri, montare in sella ai loro destrieri ed ergersi fieri a difesa dei luoghi, dell’ambiente. Della nostra Madre Terra. Il coraggio del piccolo Peppino è il coraggio che dobbiamo trovare noi tutti per difendere il nostro Mondo. Una ricchezza che non è nostra; che dobbiamo preservare e proteggere, lasciandola in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti che saranno i custodi di nostra Madre Terra”. E’ questo l’incipit del pensiero del direttore del parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Romano Gregorio nella prefazione del libro “Il coraggio del piccolo Peppino, la volpe che salvò il Centaurino”.

La storia

Una storia ambientata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel suggestivo bosco Centaurino di Sanza. È il nuovo libro del giornalista e scrittore Lorenzo Peluso, “Il coraggio del piccolo Peppino, la volpe che salvò il Centaurino” (Gagliardi Editore), arricchito dai disegni di Marco Pagliarulo. Una favola che invita i più piccoli alla scoperta dei luoghi e, allo stesso tempo, sollecita una ritrovata empatia verso ambiente, natura e biodiversità. Un racconto dedicato ai bambini, che però dialoga profondamente anche con il mondo degli adulti.

L’incontro

L’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha deciso di incontrare gli alunni dell’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di Montesano Sulla Marcellana, presso la Scuola Primaria – Secondaria I Grado Bosco Casaburi di Montesano Scalo, per presentare il libro, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 9.30.

Interverranno: la dirigente scolastica dott.ssa Antonietta Cantillo; il sindaco di Montesano sulla Marcellana, prof. Giuseppe Rinaldi; il vicepresidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, dott.ssa Marzia Manilia; il direttore del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dott. Romano Gregorio; il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito; il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo; l’autore del libro, il giornalista Lorenzo Peluso. Modererà l’incontro la giornalista Claudia Monaco.

Nel presentare il libro, Peluso spiega: “Per anni mi sono sforzato di parlare, raccontare, dialogare con gli adulti. Ho scritto e narrato di terre lontane, di guerre, di sofferenza e di speranza. Ho raccontato il Libano ed il Medio Oriente; l’Iraq ed il Kurdistan. L’Afghanistan, i diritti negati, la brutalità dei talebani. I Balcani, il Kosovo e la speranza di convivenza tra musulmani e ortodossi. La speranza di convivenza tra ebrei, cristiani e Islam. Mi sono accorto che poco o nulla è cambiato. Il mondo sembra aver perso la speranza. Mi sono convinto che forse, per cambiarlo il mondo, per provarci almeno, dobbiamo parlare al futuro. Dobbiamo raccontare gli errori commessi e la nostra stupidità a coloro che il futuro lo potranno cambiare; lo costruiranno con le loro mani: i nostri bambini”. Da questa riflessione nasce “Il coraggio del piccolo Peppino”.

“Ho immaginato e scritto -aggiunge Peluso- e poi ho avuto la fortuna di incontrare la genialità di Marco Pagliarulo, che ha trasformato i miei pensieri e le mie parole in meravigliosi disegni”.