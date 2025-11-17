L’ebolitano Carlo Elvira Mortale: Mister Universo IFBB Switzerland

Carlo Elvira Mortale, classe 1991, originario di Eboli, ha conquistato la vittoria al Mister Universo IFBB Switzerland.
Allievo del maestro Eduardo Martuscelli e laureato in Scienze Motorie presso l’Università Carlo Bo di Urbino, vanta un curriculum sportivo di grande rilievo.
La vittoria al Mister Universo IFBB Switzerland
Quest’anno ha raggiunto uno dei traguardi più significativi della sua carriera: la vittoria al Mister Universo IFBB Switzerland, con il conseguimento della Pro Card, che segna ufficialmente il suo ingresso nel mondo professionistico.
Solo una settimana più tardi, ha ottenuto anche il primo posto al Campionato Nord Italia PCA, imponendosi nella categoria Classic Bodybuilding in una competizione di alto livello.
Il percorso ora prosegue con le gare professionistiche IFBB, sia in Italia che in Svizzera, federazioni che lo hanno riconosciuto ufficialmente come atleta pro.
«A 34 anni mi trovo nel pieno della mia maturità fisica e mentale – racconta Carlo Elvira Mortale – Ho ancora ampi margini di miglioramento, ma soprattutto un mindset ferreo, la consapevolezza e l’esperienza maturata in oltre 17 anni di palcoscenici, sacrifici e passione. Perché il mio obiettivo non è un punto d’arrivo, ma un continuo viaggio verso la mia versione migliore».
La carriera sportiva
Carlo ha debuttato nel mondo del bodybuilding a soli 18 anni, partecipando al Mister Italia Sabri, storica competizione del Sud Italia. In quell’occasione conquistò il secondo posto ai Campionati Italiani e il terzo al Mister Universo.
Già a 17-18 anni aveva mostrato stoffa e potenziale, lasciando intravedere un futuro importante in questo sport.
Negli anni successivi, tra studio, lavoro e dedizione quotidiana, ha collezionato numerose presenze di rilievo in competizioni nazionali e internazionali:
- 5 partecipazioni al Mister Universo IBFA, con due secondi posti;
- 3 Campionati Mondiali IBFA, sempre sul podio;
- la vittoria al Mister Europa 2020, con il primo posto assoluto;
- diversi podi e primi posti nella WABBA International, nella categoria Classic Physique e, in precedenza, come atleta juniores.