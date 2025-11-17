L’ebolitano Carlo Elvira Mortale: Mister Universo IFBB Switzerland

Carlo Elvira Mortale, classe 1991, originario di Eboli, ha conquistato la vittoria al Mister Universo IFBB Switzerland.

Allievo del maestro Eduardo Martuscelli e laureato in Scienze Motorie presso l’Università Carlo Bo di Urbino, vanta un curriculum sportivo di grande rilievo.

Quest’anno ha raggiunto uno dei traguardi più significativi della sua carriera: la vittoria al Mister Universo IFBB Switzerland, con il conseguimento della Pro Card, che segna ufficialmente il suo ingresso nel mondo professionistico.

Solo una settimana più tardi, ha ottenuto anche il primo posto al Campionato Nord Italia PCA, imponendosi nella categoria Classic Bodybuilding in una competizione di alto livello.

Il percorso ora prosegue con le gare professionistiche IFBB, sia in Italia che in Svizzera, federazioni che lo hanno riconosciuto ufficialmente come atleta pro.

«A 34 anni mi trovo nel pieno della mia maturità fisica e mentale – racconta Carlo Elvira Mortale – Ho ancora ampi margini di miglioramento, ma soprattutto un mindset ferreo, la consapevolezza e l’esperienza maturata in oltre 17 anni di palcoscenici, sacrifici e passione. Perché il mio obiettivo non è un punto d’arrivo, ma un continuo viaggio verso la mia versione migliore».