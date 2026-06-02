La ricetta: le zite spezzate con alici di Menaica e fiori di zucca

Il pranzo del 2 giugno richiede un piatto capace di raccontare il territorio nel momento esatto in cui la primavera cede il passo all’estate. Questa ricetta celebra la costiera cilentana unendo due ingredienti straordinari e stagionali: i fiori di zucca, larghi e dolci in questo periodo, e le alici di Menaica, presidio che racchiude l’anima antica dei nostri pescatori. La scelta della pasta cade rigorosamente sulla zita spezzata a mano, il formato festivo per eccellenza della nostra provincia.

Ingredienti per quattro persone

320 g di zite spezzate lisce

12 alici di Menaica sotto sale (o alici del Cilento di ottima qualità)

15 fiori di zucca freschissimi

200 g di pomodorini gialli del Cilento

1 spicchio di aglio del muretto

Olio extravergine di oliva colline salernitane q.b.

Peperoncino piccante fresco q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Mollica croccante per il tocco finale

50 g di pane raffermo grattugiato grossolanamente

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Preparazione del condimento e della pasta

Inizia sciacquando con cura le alici sotto l’acqua corrente per eliminare il sale in eccesso, poi deliscale e riducile a filetti. Pulisci i fiori di zucca eliminando il pistillo interno e il gambo, poi tagliali a striscioline e tienili da parte.

In una padella capiente, scalda un giro generoso di olio extravergine di oliva insieme allo spicchio d’aglio schiacciato e al peperoncino fresco tritato. Non appena l’aglio risulterà dorato, licalo dalla padella e aggiungi i filetti di alici. Abbassa la fiamma e lascia che le alici si sciolgano lentamente nell’olio, creando una base aromatica intensa.

Aggiungi i pomodorini gialli tagliati a metà. Lasciali appassire per circa cinque minuti a fuoco vivo, affinché rilascino la loro dolcezza naturale che bilancerà la sapidità del pesce.

Tostatura della mollica e cottura della zita

In un padellino a parte, versa un filo d’olio e la mollica di pane raffermo. Tosta a fuoco medio mescolando continuamente fino a quando non diventerà dorata e croccante. Sarà il sostituto tradizionale del formaggio su questo piatto di mare.

Porta a bollore una pentola di acqua salata (fai attenzione a non esagerare con il sale, considerando la presenza delle alici) e cala le zite precedentemente spezzate a mano.

Mantecatura e impiattamento

Scola la pasta decisamente al dente, conservando un mestolo di acqua di cottura. Versa le zite direttamente nella padella con il sugo di pomodorini e alici. Aggiungi i fiori di zucca crudi e l’acqua di cottura tenuta da parte.

Salta il tutto a fuoco vivo per due minuti: i fiori di zucca appassiranno appena, fondendosi con la salsa e mantenendo il loro colore vivo. Spegni il fuoco, unisci il prezzemolo fresco tritato finemente e impiatta immediatamente, completando ogni porzione con una pioggia generosa di mollica di pane croccante.