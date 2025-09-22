Le eccellenze di Felitto in mostra ad Exposele 2025

Il Comune di Felitto, guidato dal sindaco Carmine Casella, ha annunciato, con soddisfazione la propria adesione a Exposele 2025, la fiera dell’agroalimentare che si terrà dal 25 al 27 settembre presso il Palasele di Eboli.

L’importanza dell’iniziativa

Grazie alla volontà e all’impegno dell’amministrazione comunale, Felitto sarà presente con un proprio stand istituzionale, all’interno del quale le aziende agroalimentari locali avranno l’opportunità di esporre e promuovere i propri prodotti.

Lo stand del Comune sarà pensato come una vetrina collettiva delle eccellenze felittesi, con momenti dedicati anche a degustazioni e assaggi dei prodotti tipici locali, così da far vivere al pubblico un’esperienza diretta della qualità e dell’autenticità del territorio.

L’iniziativa si pone lo scopo di promuovere l’intero tessuto produttivo di Felitto, con particolare attenzione al fusillo di Felitto, prodotto principe e simbolo identitario del paese, estendendo però l’azione a tutte le aziende agroalimentari locali, in un’ottica di sostegno e sviluppo economico coerente con la linea programmatica dell’amministrazione comunale.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Felitto e vede l’impegno diretto del consigliere comunale Francesco Rosselli.

“Abbiamo scelto di aderire a Exposele per offrire alle aziende agroalimentari di Felitto uno spazio concreto di visibilità. Lo stand del Comune sarà non solo una vetrina, ma anche un luogo di incontro e degustazione, pensato per far conoscere e apprezzare le nostre eccellenze. Crediamo che questa sia una grande occasione di sviluppo e crescita economica per il territorio” ha fatto sapere Roselli.

L’adesione a Exposele rappresenta solo una delle numerose iniziative che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Casella, intende portare avanti per promuovere e valorizzare Felitto e le sue tante risorse.