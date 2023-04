L’Azienda speciale Sele Inclusione (ASSI) è ufficialmente realtà

L’atto costitutivo è stato firmato questo pomeriggio dai Sindaci. Nasce ufficialmente l’Azienda Speciale Sele Inclusione. Oltre il Comune di Eboli vi fanno parte il Comune di Altavilla Silentina, il Comune di Serre, Comune di Campagna, Amministrazione Comunale di Oliveto Citra, il Comune di Postiglione, il Comune di Sicignano degli Alburni.

Il Cda dell’azienda

Contestualmente, è stato nominato il Consiglio d’Amministrazione formato dal presidente Donato Guercio, dal vicepresidente Michele Senatore e dal consigliere Gerardo Giannela, con Gerardo Cerrato revisore dei conti.

Il commento

“Quello odierno è un risultato straordinario che, superando le criticità del passato, apre ad un innovativo modello di Welfare, in virtù di una struttura agile, dotata di autonomia patrimoniale e finanziaria che potrà utilizzare al meglio le risorse che la Regione trasferisce agli ambiti per i servizi sociali – dichiara il Sindaco di Eboli, Mario Conte che aggiunge – Rivolgo il mio sincero ringraziamento all’Assessore al Piano di Zona, Massimiliano Curcio, per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi, fino al passo di oggi, uno dei pilastri del nostro programma elettorale. Il nostro impegno adesso continua affinché le Politiche Sociali siano percepite non solo come lo strumento di tutela dei cittadini più fragili e a rischio di esclusione, ma anche come leva fondamentale per lo sviluppo di un territorio vasto, al fine di ridisegnare nuove relazioni comunitarie che mettano al primo posto la dignità della persona”.