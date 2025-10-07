Lavori sulla strada del Mingardo: oggi nuova udienza. Anche il Parco si costituisce parte civile

Non si costituisce il Ministero dell'Ambiente. Associazione "Per un comune migliore chiede rimodulazione delle accuse"

A cura di Maria Emilia Cobucci
Tribunale Vallo

Si è tenuta questa mattina, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, una nuova udienza del procedimento che vede imputato il Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta per i lavori effettuati sul costone roccioso presente lungo la strada Provinciale 562 del Mingardo, nel tratto compreso tra Cala del Cefalo e Cala Finocchiaro.

L’udienza

Nel corso dell’udienza, presieduta dal presidente del Tribunale Vincenzo Pellegrino, hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile l’associazione “Per un comune migliore”, Legambiente, Europa Verde, la “Fondazione Angelo Vassallo”, il Codacons e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nulla di fatto invece per l’Avvocatura dello Stato, che non ha ottenuto dal Ministero l’autorizzazione.

Leggi anche:

Cade grosso masso: chiusa la strada del Mingardo

Polemiche per la scelta dello Stato

“Voglio sottolineare l’amarezza nell’apprendere che il Ministero non abbia autorizzato l’Avvocatura dello Stato a costruirsi parte civile. È una vergogna” ha commentato l’avvocato Adolfo Scarano dell’associazione “Per un Comune migliore”, presente questa mattina in aula.

Dopo avere richiamato le parti costituenti, il presidente del tribunale Pellegrino ha rinviato l’udienza al prossimo 4 novembre durante la quale dichiarerà quali delle parti civili saranno ammesse.

Da parte dell’associazione “Per un comune migliore”, inoltre, vi è la volontà di chiedere una rimodulazione dei capi d’accusa in quanto secondo quest’ultima si tratta di disastro ambientale e non di una violazione paesaggistica, come invece sostenuto dalla difesa. Tutto dunque è rimandato al prossimo 4 novembre.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Croce Giubilare ad Eboli
Croce Giubilare ad Eboli

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa Croce Giubilare ad Eboli