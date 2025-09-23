Lavori lungo la “Bussentina”, il sindaco Borrelli: “E’ una situazione indecente”

I lavori lungo la strada statale 517 “Bussentina” continuano ad arrecare problemi al traffico veicolare, molto intenso sull’importanza arteria che collega il Golfo di Policastro al Vallo di Diano e all’autostrada A2 del Mediterraneo.

L’intervento del sindaco, Manuel Borrelli

Una vicenda sulla quale si è espresso anche il Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli, a seguito dell’ultimo weekend che ha fatto registrare sulla Bussentina, nell’area interessata dai lavori, file di automobili di oltre 5 chilometri. “È una situazione davvero indecente – ha affermato Borrelli – Dopo tutte le difficoltà che si sono registrate sulla Bussentina nel corso dell’estate, lo scorso weekend i vacanzieri del fine settimana hanno dovuto affrontare un rientro a casa sa incubo chr ovviamente pregiudicherà i prossimi fine settimana.

In quanto tutte queste persone che ci hanno fatto visita non ritorneranno a causa delle lunghe code che hanno dovuto affrontare. È un problema che ho segnalato ad Anas che dovrebbe affrontarlo in maniera diversa e più seria, attraverso dei movieri anche in questo periodo. Inoltre si tratta di lavori che vanno molto a rilento , pur essendo un intervento complesso ma si soli 150 metri”.

Il primo cittadino inoltre ha sottolineato come questa problematica potrebbe avere delle ripercussioni anche sull’economia turistica del Golfo di Policastro. “Già questa Estate molti vacanzieri della zona hanno preferito altre località e tutto questo è un danno per tutti noi”.