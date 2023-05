Lavori in galleria: chiude tratto del Raccordo Autostradale di Avellino

In vista di importanti attività di manutenzione previste per la galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, l’Anas ha comunicato che sarà necessario interdire al traffico la tratta di Raccordo compresa tra Serino e Solofra, in esclusivo orario notturno.

Orario e motivazioni dell’interdizione

L’interdizione sarà in vigore dal 15 al 16 maggio e riguarderà la canna del tunnel in direzione di Avellino. L’orario previsto è tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo. Tale scelta è stata fatta al fine di minimizzare i disagi per gli automobilisti e garantire la massima sicurezza dei lavoratori impegnati nelle operazioni di manutenzione.

Percorsi alternativi

Per garantire la circolazione, saranno indicati i percorsi alternativi già utilizzati in passato in occasione di interdizioni al traffico simili.

Un intervento di grande portata

L’intervento di manutenzione programmata in corso all’interno del tunnel della galleria ‘Monte Pergola’ rappresenta uno dei più grandi progetti di manutenzione dell’intera rete viaria nazionale, con un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro. L’obiettivo di questo intervento è quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e la corretta fruizione del tratto di strada interessato.