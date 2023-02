Lavori in galleria: disagi alla circolazione sul raccordo Salerno – Avellino

In corso uno dei più imponenti interventi di manutenzione programmata dell’intera rete viaria nazionale: la galleria “Monte Pergola”, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, sta ricevendo un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro.

I lavori

L’obiettivo dell’intervento è quello di garantire la massima sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura, nonché migliorare la qualità del viaggio per gli utenti.

In particolare, per l’esecuzione di un’attività di manutenzione sugli impianti tecnologici e sulla segnaletica presente all’interno della canna della galleria ‘Monte Pergola’ in direzione di Avellino, si renderà necessaria l’interdizione al transito della tratta del RA2 tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500) dal martedì 28 febbraio al mercoledì 1° marzo, in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00.

Questa decisione è stata presa allo scopo di contenere i disagi per gli utenti della strada, consentendo al contempo ai tecnici di operare in modo efficiente e sicuro.

I disagi

In questo periodo, la circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe interdizioni al transito.

È importante che gli automobilisti prestino attenzione alle segnalazioni presenti lungo il percorso e rispettino le indicazioni del personale presente sul posto, al fine di garantire la sicurezza stradale e la regolarità del traffico.

L’intervento di manutenzione programmata rappresenta un impegno importante per la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture stradali nazionali, e l’investimento di oltre 48 milioni di euro dimostra l’importanza che viene data a questo aspetto.

La galleria “Monte Pergola” rappresenta un’importante arteria di collegamento tra diverse zone del Paese, e la sua manutenzione è essenziale per garantire la sicurezza e il comfort di chi la utilizza