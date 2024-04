Focus Promozione: l’Ebolitana è in Eccellenza. I Biancazzurri battono il San Gregorio e si tengono la testa della classifica

L’Ebolitana si impone per 3 a 0 su un Atletico San Gregorio, ormai decaduto e fiaccato nello spirito, ottenendo la vittoria del girone D di Promozione Campania. Un campionato al cardiopalma vissuto punto a punto contro i rivali del San Gregorio, che hanno abbassato la guardia solo nelle ultime giornate. Bene anche la Battipagliese, che conclude il campionato rifilando un poker alla Temeraria, in attesa della finale di Coppa Campania.

Una vittoria da campioni

L’Ebolitana di prende definitivamente la testa della classifica. Meritatamente, per la costanza dei risultati e per gli sforzi compiuti da calciatori e dirigenza. L’Eccellenza viene conquistata superando il tallone d’Achille di tutta una stagione: gli scontri diretti. Contro l’Atletico San Gregorio, è una partita a senso unico, quasi un antipasto dei festeggiamenti. E’ tutto troppo facile, fin dalla rete di Santucci al minuto 11’ splendidamente servito da Naddeo.

Poi ordinaria amministrazione per l’Ebolitana, che trova il la rete del raddoppio e del tris. Vitoria fondamentale per il finale del torneo, vista il risultato tennistico della Junior Stabia contro il Palomonte.

Grande vittoria della Battipagliese

Per la trentesima ed ultima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese supera agevolmente la Temeraria per 4 a 1 chiudendo la stagione al terzo posto in classifica ed

assicurandosi l’acceso ai play off dove, il 5 maggio allo stadio “Provenza” di Macchia, affronterà il Campagna con il doppio risultato a favore.

Le zebrette, col punteggio ottenuto, raggiungono il ventunesimo risultato utile consecutivo e l’ottava

vittoria nelle ultime nove partite: una striscia positiva davvero niente male.

Mister Calabrese, per l’ultima giornata di campionato, opta un ampio turn over dando spazio dal

primo minuto ai calciatori meno utilizzati in questa stagione (Ferraro, Ferro, Cascone, Castagna) e lasciando in panchina i “big” soprattutto in vista della finale di coppa Campania contro la Sessana,

in programma mercoledì alle ore 18,00 al “Landieri” di Scampia.

L’inizio di gara è soft con l’occasione migliore creata dalla Temeraria con Carmando al 17’ il cui diagonale dal limite termina

di poco fuori. Al 20’ è Picaro a creare il primo pericolo per la Battipagliese ma da due passi

l’attaccante centrale bianconero centra in pieno Bettioni. Stessa sorte per il rasoterra di Castagna dopo tre minuti. Il primo tempo si chiude senza particolari emozioni. Nella ripresa la musica non

cambia. Al 6’ è Carmando con un pallonetto a sorprendere Boffa ma la palla va al lato non di molto.

Sessanta secondi dopo il risultato cambia: Santese dal limite colpisce il palo, sulla ribattuta il più lesto è Picaro che appoggia in rete. Discepolo sciupa il raddoppio su palla filtrante di Santese. Dopo il vantaggio la Battipagliese gioca in surplace e trova il raddoppio al 21’: corner di Santese e

incornata perentoria di Ferro sul primo palo che trova il suo primo centro in stagione. Al 33’ Raiola colpisce la traversa su cross di Natella. A dieci minuti dal termine la Temeraria accorcia il risultato

con un rasoterra di Massa su cui nulla può Boffa. Tris delle zebrette con Picaro che appoggia in rete agevolmente un passaggio di Olmos. Battipagliese che cala il poker con Raviello, abile a spingere in rete l’assist di Raiola.

Risultati

Agerola-San Valentino 2-0

Victoria Marra-Sanseverinese 2-3

Atletico Faiano-Campagna 0-6

Battipagliese-Temeraria 3-1

Centro Storico-Pagani 4-4

Ebolitana-San Gregorio 3-0

Sporting-Sant’Egidio 1-0

Junio Stabia-Real Palomonte 7-0

Classifica

Ebolitana 71

Virtus Stabia 70

Battipagliese 67

Campagna 64

San Gregorio 63

Agerola 55

Sanseverinese 50

Victoria Marra 46

Atletico Pagani 34

Sporting Pontecagnano 31

Temeraria 31

Centro Storico Salerno 28

Sant’Egidio 25

Faiano 24

Palomonte 8

San Valentino 8