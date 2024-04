Camion perde il rimorchio in A2 tra Padula e Sala Consilina

Momenti di paura oggi in autostrada. Un camion, in modo accidentale, ha perso il rimorchio sull’A2 del Mediterraneo, tra Padula e Sala Consilina in direzione nord. Nel sinistro fortunatamente, non è stato coinvolto alcun altro veicolo.

Disagi in autostrada

L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto autostradale per consentire le operazioni di recupero del veicolo e dei materiali dispersi sulla carreggiata.

Al termine delle operazioni di recupero, il tratto autostradale è stato riaperto al traffico e la circolazione è tornata alla normalità.

Sul posto la Polizia ed il personale Anas.