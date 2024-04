Incidente stradale in autostrada tra Eboli e Battipaglia

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Eboli e Battipaglia. Le cause sono da accertare. Quello che si sa al momento è che il conducente di un furgone che trasportava batterie per veicoli avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo che sarebbe andando a sbattere violentemente contro il guardrail.

I soccorsi

A prestare le prime cure del caso al malcapitato guidatore, si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli che lo avrebbero estratto dalle lamiere e i sanitari del 118 per le prime necessarie cure e il trasportato in ospedale in codice rosso.

Immediatamente interventi anche gli agenti della Polizia Stradale di via Benedetto Grimaldi di Eboli e i tecnici di Anas.