Laurino: iniziata la nuova stagione teatrale, l’invito al pubblico del sindaco Gregorio

Ecco i prossimi appuntamenti in programma e l'invito del sindaco Romano Gregorio

A cura di Alessandra Pazzanese

E’ iniziata da diverse settimane la nuova stagione teatrale presso il suggestivo Teatro Comunale di Laurino. Emozioni, talento e magia a partire dallo scorso 31 ottobre, con lo spettacolo di Sara Falanga e continuando con gli Arteteca, ieri, domenica 23 novembre.

I prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti non finiscono qui perché il 20 dicembre sarà la volta della Compagnia Ananke in “La Bella e la Bestia”, il 23 dicembre si esibirà l’artista Luigi Gargano in concerto e il 7 febbraio 2026 da non perdere “Il Portiere Pellettrone” con “100 Crammatini Russi”.

Un viaggio tra teatro, musica e risate nel cuore del Cilento e per ogni informazione ci si potrà rivolgere alle associazioni del territorio e al Forum dei Giovani del Comune di Laurino.

Leggi anche:

Affluenza record e traffico in tilt per l’accensione delle luci del Cilento Outlet: inaugurato il Villaggio di Babbo Natale, tra i più grandi d’Italia

Il teatro comunale punto di riferimento per l’intero territorio

Il teatro comunale di Laurino è un vero gioiello dell’architettura settecentesca e la sua storia ha radici lontane e profonde, basti pensare che inizia nel 1347. Uno scrigno d’arte e di storia tutto da scoprire e la Stagione Teatrale 2025/2026 potrebbe essere l’occasione giusta.

L’invito del sindaco Romano Gregorio

“Invito tutti a prendere visione del cartellone di eventi che abbiamo preparato e a venirci a trovare” ha fatto sapere, tra le altre cose, il primo cittadino di Laurino Romano Gregorio.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pioggia

Allerta meteo arancione a Serre: sospese le attività dell’Istituto Comprensivo per martedì 25 novembre

Il sindaco firma l'ordinanza n. 15/2025 per garantire la sicurezza di studenti…

Roberto Fico

Elezioni regionali, festa nel campo largo. La Schlein arriva a Napoli. Da Cirielli auguri a Fico

Il Pd primo partito. Nel salernitano la lista A testa alta al…

Furgone in fiamme

Paura ai seggi di Caggiano: furgone in fiamme, il sindaco spegne l’incendio con un estintore

Attimi di tensione ai seggi elettorali. Il primo cittadino Modesto Lamattina è…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79