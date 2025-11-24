Laurino: iniziata la nuova stagione teatrale, l’invito al pubblico del sindaco Gregorio

E’ iniziata da diverse settimane la nuova stagione teatrale presso il suggestivo Teatro Comunale di Laurino. Emozioni, talento e magia a partire dallo scorso 31 ottobre, con lo spettacolo di Sara Falanga e continuando con gli Arteteca, ieri, domenica 23 novembre.

I prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti non finiscono qui perché il 20 dicembre sarà la volta della Compagnia Ananke in “La Bella e la Bestia”, il 23 dicembre si esibirà l’artista Luigi Gargano in concerto e il 7 febbraio 2026 da non perdere “Il Portiere Pellettrone” con “100 Crammatini Russi”.

Un viaggio tra teatro, musica e risate nel cuore del Cilento e per ogni informazione ci si potrà rivolgere alle associazioni del territorio e al Forum dei Giovani del Comune di Laurino.

Il teatro comunale punto di riferimento per l’intero territorio

Il teatro comunale di Laurino è un vero gioiello dell’architettura settecentesca e la sua storia ha radici lontane e profonde, basti pensare che inizia nel 1347. Uno scrigno d’arte e di storia tutto da scoprire e la Stagione Teatrale 2025/2026 potrebbe essere l’occasione giusta.

L’invito del sindaco Romano Gregorio

“Invito tutti a prendere visione del cartellone di eventi che abbiamo preparato e a venirci a trovare” ha fatto sapere, tra le altre cose, il primo cittadino di Laurino Romano Gregorio.