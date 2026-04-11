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Laurino in festa per Don Loreto: 27 anni di missione sacerdotale tra fede e comunità

Laurino celebra il 27° anniversario dell'ordinazione di Don Loreto Ferrarese. Alla cerimonia presenti il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa e le autorità locali

Alessandra Pazzanese

Don Loreto Ferrarese, parroco storico di Laurino, ha celebrato ieri il 27esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Un traguardo che testimonia una vita dedicata al servizio e alla guida spirituale del borgo cilentano.

La solenne celebrazione con il Vescovo Calvosa

Per l’importante occasione, a prendere parte alla Santa Messa, celebrata presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Laurino, è intervenuto anche il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa. La presenza della massima autorità diocesana ha sottolineato il valore del cammino pastorale intrapreso da Don Loreto in questi quasi tre decenni.

La partecipazione del clero locale

Il momento di preghiera è stato arricchito dalla presenza di altri rappresentanti del clero territoriale. Presenti, inoltre, Don Domenico Sorrenti, parroco di Castel San Lorenzo e Felitto, e Don Mario Bamonte, parroco di Gioi, Stio e Magliano, a testimonianza del forte legame di fratellanza sacerdotale che unisce le parrocchie del comprensorio.

L’omaggio dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco

Anche l’Amministrazione Comunale ha reso omaggio a Don Loreto partecipando alle celebrazioni religiose. A portare il suo messaggio di auguri, interpretando anche i sentimenti di affetto di tutta la comunità di Laurino, è stato il sindaco Romano Gregorio, che ha lodato l’impegno costante del parroco per il benessere sociale e spirituale dei cittadini.

Un momento conviviale nel segno dell’unità

Dopo la cerimonia, i presenti hanno condiviso con Don Loreto un momento conviviale a cui ha partecipato anche il Vescovo Calvosa. Un’occasione informale per stringersi attorno al proprio parroco e festeggiare insieme un anniversario che appartiene all’intera comunità.

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