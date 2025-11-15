Laureana Cilento: un convegno per parlare di donne, diritti e violenza

Il 20 novembre 2025, il Comune di Laureana Cilento ospiterà un importante evento di riflessione e approfondimento dedicato a “Donne, diritti e violenza: ambiti, pratiche e prospettive“.

L’incontro, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare di Via Del Mercato 24 alle ore 17:00, si preannuncia come un momento di confronto istituzionale, professionale e sociale per analizzare la complessa realtà della violenza di genere e le strategie per la tutela dei diritti delle donne.

Interventi e focus tematici

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco, Angelo Serra, seguito dall’Assessore Anna Lerro.

Interverrà il Capitano Colella Giuseppe, Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, che porterà la prospettiva delle Forze dell’Ordine nell’azione di prevenzione e contrasto alla violenza.

Il dibattito proseguirà con gli interventi dell’Avvocato Dalila Russo, per gli aspetti legali e di tutela, e della Dott.ssa Rosa Fiorenza Ianni, Segretaria Ass.ne “Fidapa” – Castellabate.

Saranno presenti anche professioniste del settore sociale, come la Dott.ssa Carmela Cicatelli, Assistente Sociale Piano di Zona S8, e la Dott.ssa Filomena Lamanna, Sociologa Piano di Zona S8 e Referente CAV “Il volo delle farfalle”, le quali condivideranno le pratiche operative e il supporto offerto sul territorio.

La Dott.ssa Maria Mirra, Psicologa, affronterà le implicazioni psicologiche della violenza, mentre la Prof.ssa Emiliana Mangone dell’Università degli Studi di Salerno fornirà una visione accademica e di ricerca sulle prospettive future.

L’evento

L’evento si pone l’obiettivo di non limitarsi alla sola denuncia del fenomeno, ma di esplorare attivamente gli ambiti di intervento, le pratiche esistenti e le nuove prospettive per costruire una società più equa e sicura per tutte le donne.