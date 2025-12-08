Laureana Cilento, torna la magia di “Attraverso il presepe”: il borgo rivive in miniatura

Nel cuore del Cilento si rinnova una tradizione che unisce fede, artigianato e identità locale. Anche quest’anno, Laureana Cilento ospita l’iniziativa “Attraverso il presepe”, un appuntamento giunto ormai alla sua XII edizione. L’opera rappresenta un esempio virtuoso di come la comunità religiosa locale, affiancata da artigiani e volontari, riesca a trasformare la devozione in un lavoro complesso, realizzato con grande dedizione e passione per il territorio.

Il borgo antico riprodotto nella navata

Il fulcro dell’iniziativa è la Chiesa Santa Maria del Paradiso, luogo di culto che accoglie questa imponente installazione artistica. Il presepe non si limita alla classica rappresentazione della Natività, ma si espande fino a occupare quasi un’intera navata dell’edificio. La particolarità dell’opera risiede nella sua fedeltà al contesto geografico: si tratta di una riproduzione in miniatura del piccolo comune cilentano, concepita per raccontare la storia della comunità e far rivivere gli antichi mestieri che hanno caratterizzato l’economia e la vita sociale del luogo.

La scelta dei materiali è strettamente legata alla terra d’origine. Per la realizzazione delle strutture e dei paesaggi sono stati utilizzati elementi naturali come la pietra cilentana, il legno, le cortecce e diverse piante, conferendo al presepe un aspetto autentico e materico.

Inaugurazione e modalità di visita

Il calendario degli eventi prevede l’inaugurazione ufficiale per la giornata dell’8 dicembre, rispettando la tradizione dell’Immacolata Concezione. Il taglio del nastro avverrà al termine della Santa Messa, prevista per le ore 16:30. Per gestire al meglio i flussi di visitatori e garantire una fruizione ottimale dell’opera, l’organizzazione ha stabilito che il presepe resterà visitabile su prenotazione. Gli interessati potranno fissare il proprio appuntamento contattando direttamente la pagina Facebook “Attraverso il Presepe”.

La rete dei presepi cilentani

L’opera di Laureana Cilento si inserisce in un contesto territoriale molto vivace dal punto di vista artistico e devozionale. Quello allestito nella Chiesa Santa Maria del Paradiso non è infatti l’unico esempio di eccellenza: in quasi tutte le parrocchie del Cilento, tantissimi volontari si sono mobilitati per realizzare opere di grande pregio. Si delinea così un vero e proprio itinerario artistico che attraversa il territorio, composto da installazioni che meritano di essere visitate per scoprire la ricchezza culturale e la creatività delle comunità locali.