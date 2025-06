Laureana Cilento: si rinnova l’appuntamento con la festa dell’Acquasanta

Come da tradizione, nel martedì dopo la Pentecoste, la comunità di Laureana Cilento ha celebrato la Madonna dell’Acquasanta. Grande la partecipazione per un evento molto sentito dalle comunità del territorio che si radunano per la tradizionale processione per le vie della contrada rurale.

Cenni storici

Il corteo prende origine dal Santuario costruito in un luogo non casuale: qui, infatti, sgorga una sorgente la cui acqua, secondo la leggenda, ha effetti miracolosi. All’interno dell’edificio è presente anche un pozzo (risalente al 1652) dal quale i fedeli attingono l’acqua. Il Santuario della Madonna dell’Acquasanta risale probabilmente al VII o VIII secolo. All’interno presente un murale che rappresenta la Madonna con il bambino con San Giuseppe e Santa Lucia ai lati.

Un appuntamento religioso sentito

La statua della Vergine dell’Acquasanta, un mezzo busto ligneo risalente a fine ‘800, fu invece trafugata nel febbraio del 2009. Oggi la processione, aperta dalla locale confraternita, accompagna un quadro che riproduce l’antica immagine. Anche quest’anno tante le presenze per l’appuntamento religioso che si conferma particolarmente sentito.