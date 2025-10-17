Laureana Cilento, il nuovo micro nido è pronto all’apertura: al via le iscrizioni

È in programma per il prossimo primo dicembre l’apertura ufficiale del nuovo micro nido nel Comune di Laureana Cilento.

L’atteso servizio, dedicato ai bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi, verrà ubicato al primo piano dell’edificio scolastico del Capoluogo in uno spazio completamente nuovo e moderno.

Il servizio

Il servizio prevede l’accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie, favorendo la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, nelle attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Un aiuto concreto per molte famiglie del territorio che potranno affidare i propri bambini ad un personale qualificato e in un luogo sicuro e accogliente.

Le dichiarazioni

“Una nuova realtà è pronta ad accogliere i nostri bambini. In questo modo si va ad ampliare l’offerta didattica sul territorio, aiutando le famiglie, la natalità e l’occupazione femminile di Laureana”, fanno sapere dalla Casa Comunale.

Le iscrizioni, intanto, sono aperte per un numero attuale di 10 bambini.