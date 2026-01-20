Laureana Cilento, eventi 2026: al via la manifestazione d’interesse

Il comune di Laureana Cilento ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per proposte di realizzazione di eventi di intrattenimento e di valorizzazione del territorio finalizzati alla promozione turistica del borgo per l’anno 2026.

L’avviso

Si tratta di un scelta mirata da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Angelo Serra, nel tentativo di programmare anticipatamente le attività culturali e turistiche che caratterizzeranno il paese di Laureana non solo durante la stagione estiva, ma per l’intero anno 2026.

Ecco chi può partecipare

L’avviso è rivolto ad associazioni, enti, operatori culturali e soggetti del settore turistico interessati a proporre eventi ed iniziative che possano promuovere l’identità del luogo, così come le tradizioni e la cultura del borgo. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 febbraio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Una scelta strategica quella di avviare con largo anticipo la programmazione, permettendo così agli organizzatori del territorio di pianificare con cura gli eventi e di costruire un cartellone coerente e competitivo.

“Vogliamo potenziare la nostra offerta turistica, attraverso una strategia coordinata e aperta a cittadini e turisti. Le proposte saranno valutate in base alla loro capacità di contribuire alla visibilità e fruibilità del territorio comunale, con particolare attenzione alla qualità, all’originalità e all’esclusività dell’offerta artistico – culturale e di intrattenimento”, commentano dalla Casa Comunale.