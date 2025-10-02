Laureana Cilento, ecco le regole per la raccolta delle castagne: «3 chili per ciascun nucleo familiare»

Il Sindaco del Comune di Laureana Cilento, Angelo Serra, ha emesso una ordinanza per disciplinare l’attività di raccolta delle castagne all’interno del Bosco San Francesco. L’obiettivo primario di questa misura è duplice: garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo boschivo e prevenire la pratica della raccolta dei prodotti del bosco nel rispetto della conservazione e propagazione della specie.

L’ordinanza entra in vigore immediatamente, prevedendo la raccolta delle castagne esclusivamente lungo i sentieri del Bosco San Lorenzo di proprietà comunale, con modalità definite dalla stessa ordinanza e dalle leggi nazionali e regionali.

Chi può raccogliere e i limiti

La raccolta è riservata in via esclusiva ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Laureana Cilento e ai gruppi o associazioni per finalità sociali. È stabilito un limite massimo di 3 kg per ciascun nucleo familiare che si auto-consuma il prodotto, vietandone la vendita.

Il regolamento stabilisce in modo tassativo alcune pratiche proibite per tutelare l’integrità del bosco e della produzione futura: è assolutamente vietato l’utilizzo di rastrelli, tagliare, scuotere o comunque danneggiare le piante o parti di esse. Inoltre, la raccolta è consentita esclusivamente dei prodotti già caduti in terra, e non è permessa nelle aree rimboschite.

Sanzioni e controlli

Il mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di recidiva, la sanzione sarà raddoppiata.

L’inosservanza delle norme relative alla quantità e alla destinazione del prodotto (3 kg per autoconsumo) comporterà la confisca dei prodotti raccolti, in conformità con la Legge n. 689/1981. La confisca si applicherà a tutto il prodotto se la violazione riguarda solo il limite di 3 kg, o solo alla quantità eccedente il limite consentito nel caso in cui la violazione riguardi entrambi gli aspetti.

Il controllo e la vigilanza sull’applicazione dell’ordinanza sono affidati a una pluralità di enti: gli Organi di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Provinciale, altre Forze dell’ordine, la Guardia Venatoria e le associazioni di protezione Ambientale in possesso dell’appropriata preferenza.

Il Comune di Laureana Cilento si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme di cui alla presente ordinanza anche attraverso il sistema di videosorveglianza installato. Per garantire la sicurezza pubblica e l’osservanza delle regole, il Comando di Polizia Locale provvederà inoltre all’installazione di idonea segnaletica e potrà adottare ulteriori prescrizioni, in collaborazione con gli agenti e gli uffici.