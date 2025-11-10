Laureana Cilento: dal servizio di doposcuola gratuito ad un nuovo progetto di educazione ambientale

Il comune di Laureana Cilento pensa attivamente ai più piccoli e sono diverse le iniziative in programma a partire già dalle prossime settimane. La più funzionale è quella riguardante l’apertura del servizio di doposcuola comunale, completamente gratuito, che prenderà il via dal primo dicembre tra la biblioteca comunale o l’aula consiliare.

Il servizio

Tale attività, aperta a tutti i bambini e i ragazzi residenti nel comune, rappresenta un nuovo servizio che darà un supporto concreto non solo agli stessi studenti, ma anche alle rispettive famiglie. Le potenzialità sono tante.

“Dalla possibilità di incrementare la socializzazione all’occasione di condividere momenti di crescita ed apprendimento in un ambiente accogliente, sereno e stimolante”, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Angelo Serra. Un nuovo progetto Non si fermano qui, però, le attività dedicate alle giovani generazioni di Laureana Cilento.

Da oggi, lunedì 10 novembre, infatti, avrà inizio un ambizioso e originale progetto di educazione ambientale per rafforzare il legame tra cibo e territorio: “L’orto a scuola”. Le lezioni verranno svolte nel giardino della biblioteca comunale con la partecipazione della scuola dell’infanzia e dei volontari civici.