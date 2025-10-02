Laureana Cilento, Apolito dopo le minacce: “Continuo a lavorare senza paura”

Il presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella nonché sindaco del comune di Ogliastro Cilento, Michele Apolito, ha aperto le porte del suo ufficio, a Laureana Cilento, alle telecamere e ai microfoni di InfoCilento che lo hanno incontrato dopo le minacce ricevute.

Le parole di Michele Apolito

“Ogni giorno faccio il mio dovere nel rispetto delle istituzioni, voglio esprimere un grazie ai tanti che mi hanno manifestato solidarietà e anche chi, in silenzio, ha provato questo senso di solidarietà nei miei confronti, sono stati tantissimi e non me lo aspettavo” ha dichiarato Apolito ricordando che anche in passato ha subito delle minacce: “Fui minacciato anche nel 2011, dopo due mesi dalla scomparsa di Angelo Vassallo, poi ho avuto altre genere di minacce, ma a questo non ci pensavo e ci sono rimasto male perché, anche dal punto di vista umano, non si dovrebbe mai arrivare a tanto.

Spero che le Forze dell’Ordine riescano a scoprire chi ha fatto questo gesto. La mia azione non si ferma e sarà ancora più rigida di prima, mi impegnerò a lavorare ancora meglio” ha continuato Apolito che, tra le altre cose, ha fatto sapere di non avere paura.