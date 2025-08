L’Associazione Operatori Turistici Agropolesi aderisce alla manifestazione per la tutela del Pronto Soccorso

L’Associazione Operatori Turistici Agropolesi (A.O.T.A.) annuncia la propria adesione ufficiale alla manifestazione pubblica in programma per il prossimo 8 agosto 2025, finalizzata alla salvaguardia della salute pubblica e del presidio di Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli.

La manifestazione

L’iniziativa, promossa a sostegno di un diritto fondamentale quale quello alla salute, vedrà la partecipazione di una rappresentanza di soci dell’associazione, che intende così manifestare in modo concreto la propria vicinanza ai cittadini e ai turisti che vivono e scelgono il territorio di Agropoli e del Cilento.

«Il diritto alla salute deve essere garantito non solo ai residenti, ma anche ai tantissimi visitatori che ogni anno scelgono Agropoli per le sue bellezze paesaggistiche, storiche e culturali – si legge in una nota dell’A.O.T.A. – ma anche e soprattutto per la presenza di servizi essenziali, tra cui l’assistenza sanitaria. È indispensabile assicurare una struttura di emergenza efficiente e operativa, all’altezza delle esigenze di una comunità in costante crescita turistica».

L’impegno di AOTA

L’A.O.T.A. rinnova quindi il suo impegno a fianco delle istituzioni e delle realtà civiche per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere ogni azione concreta volta al rafforzamento del sistema sanitario locale.