L’Akropolis strapazza il Tempalta e raggiunge la finale play-off

Una grande giornata al “Torre” per l’Akropolis che regola la pratica Tempalta con una sontuosa prestazione di squadra.

La gara

La partita si mette subito in discesa per l’Akropolis che passa in vantaggio con una grande girata di Buccino, dall’interno dell’area piccola avversaria, per l’1-0.

Il primo tempo viene gestito in tranquillità dalla squadra di casa che va vicina al raddoppio in più di una circostanza.

Nel finale del primo tempo arriva l’episodio che potrebbe cambiare l’inerzia della partita, Buccino reagisce ad un fallo subito e l’arbitro lo espelle, lasciando l’Akropolis in inferiorità numerica per più di 45 minuti.

Nella ripresa mister Maresca si affida ai cambi per evitare altre sanzioni disciplinare e dare più vivacità al centrocampo, le mosse pagano e l’Akropolis dilaga, grazie alle reti di Crisci Esposito e Delli Iaconi, il Tempalta accorcia le distanze nel finale, ma il risultato ormai è compromesso.

Termina così l’incontro con il risultato di 4-1 per l’Akropolis che si giocherà l’accesso in Prima Categoria, sempre al “Torre” contro la Fox Paestum.