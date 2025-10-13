L’Agropoli saluta Vitelli, l’attaccante torna in Sicilia

I delfini salutano l’attaccante, ieri titolare contro l’Atletico Pagani

L’Unione Sportiva Agropoli saluta Francesco Vitelli, attaccante classe 1990, tornato ad Agropoli questa estate. Il calciatore ieri ha giocato titolare contro l’Atletico Pagani senza però incidere. Nelle prossime ore potrebbe firmare con il Vittoria, secondo nel campionato di Eccellenza in Sicilia. 

Il curriculum

Vitelli, il cui percorso calcistico si è sviluppato tra i campionati di Eccellenza e Serie D, ha dimostrato nel tempo di essere un giocatore affidabile.

Nelle ultime stagioni ha collezionato due promozioni consecutive, prima con l’Akragas e poi con l’Enna, testimoniano la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.

Nel corso della sua carriera ha vestito maglie di prestigio come quelle di Giulianova, Campobasso e Melfi, accumulando un bagaglio tecnico e tattico che lo rende un profilo di assoluto valore per la categoria.

Mercato aperto per l’Agropoli

I delfini dovrebbero nelle prossime ore annunciare nuovi acquisti. Si lavora per rafforzare centrocampo e difesa.

