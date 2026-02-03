L’Agropoli “chiama” i tifosi allo stadio: contro l’Atletico Pagani la giornata del delfino

La corsa al primo posto nel campionato si riapre ufficialmente. L’Agropoli sta portando avanti un importante recupero in classifica nei confronti della capolista Campagna, approfittando di un calo di rendimento della formazione guidata da mister Pietropinto.

Nelle ultime giornate, infatti, il Campagna ha perso punti preziosi, permettendo ai “delfini” di portarsi a sole cinque lunghezze di distanza.

Un distacco che, al netto dei cinque punti di penalizzazione inflitti alla squadra cilentana, sarebbe stato già del tutto annullato. Il gap accumulato al termine del girone d’andata appare ora quasi dimezzato, alimentando concretamente le speranze di una rimonta che fino a poco tempo fa sembrava proibitiva.

La sfida decisiva contro l’Atletico Pagani

Il prossimo turno di campionato metterà l’Agropoli di fronte a un ostacolo di alto livello. Domenica, allo stadio Guariglia, arriverà l’Atletico Pagani, attuale seconda forza del torneo. Si tratta di un match fondamentale per le ambizioni della squadra bianco-azzurra, una gara che l’ambiente considera da vincere senza alcuna esitazione per dare continuità ai risultati recenti e mettere pressione alla capolista. La posta in palio è altissima e la società è consapevole che per superare una compagine ostica come quella paganese servirà una prestazione di carattere.

L’appello del patron e la giornata del delfino

Per l’occasione, il patron Carmelo Infante ha voluto sensibilizzare la piazza, sottolineando gli sforzi compiuti per salvare il club dal rischio fallimento e rilanciare il progetto sportivo. La proprietà chiede ora una risposta decisa da parte della città e della tifoseria.

“Dopo i tanti sforzi fatti dalla società per restituire alla città una squadra a rischio fallimento, ora si chiede al pubblico di essere presente se si vuole che il progetto vada avanti” è l’appello lanciato dal presidente. Per favorire la massima affluenza in questo momento cruciale, la società ha indetto la “giornata del delfino”, stabilendo l’ingresso gratuito per la partita di domenica.

L’obiettivo è compattare tutte le componenti dell’ambiente per completare una rimonta sportiva che richiederebbe il supporto corale sia della squadra in campo che del pubblico sugli spalti.