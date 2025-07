La “Vacanza del sorriso” sbarca nel Vallo di Diano: 12 Comuni pronti ad accogliere le famiglie con bambini oncoematologici

Tante famiglie con bambini e ragazzi oncoematologici, proveniente da tutta Italia e segnalati dagli ospedali pediatrici e dalle organizzazioni assistenziali del settore oncoematologico, potranno beneficiare di una vacanza post ospedalizzazione, gratuita e ricreativa, tra i meravigliosi paesi del Vallo di Diano.

Ecco i Comuni che aderiscono

Il suggestivo e accattivante programma, ricco di escursioni, visite guidate, attività ludiche, eventi enogastronomici, si svolgerà tra Sala Consilina, Padula, Teggiano, Montesano, Sassano, Monte San Giacomo, Buonabitacolo, Polla, Atena Lucana, San Rufo e Pertosa. Hotel, b&b, agriturismi, organizzazioni sociali, culturali, sportive, istituti privati ed enti pubblici, nonché, tantissimi cittadini e volontari, saranno coinvolti nell’accoglienza di questi speciali turisti, che provengono da lunghi e impegnativi percorsi di cura.

Il programma

La natura, la cultura, gli usi e le tradizioni, nonché, il grande spirito di ospitalità, si miscelano ed entrano in gioco per realizzare e caratterizzare la Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano. La visita alla Certosa di Padula, ai centri storici e ai musei dei vari borghi, nonché, le attività ricreative e ludiche svolte da artisti di strada e animatori, assieme ai graditissimi momenti gastronomici a base di prodotti tipici, con ben sette pranzi e sette cene previste tra ristoranti e angoli delle piazze, la visita alla Cerreta con i suoi animali domestici e selvatici, la visita alle suggestive grotte di Pertosa, la giornata di equitazione con i cavalli dell’azienda Erbanito, così come le attività sportive al Kartodromo Valpista di Teggiano e i brevi tour con lussuose macchine sportive di Perito Group, renderanno questa vacanza per i graditi ospiti, oltre che dinamica, anche, indimenticabile.

Comuni uniti da uno spirito solidale

Per i giovani ospiti e le loro famiglie, gli impegnativi trasferimenti in bus da un paese all’altro diventeranno leggeri e interessanti, perché ogni giorno è un’esperienza, una scoperta di un luogo nuovo, e ad alleviati la stanchezza del viaggio sarà il calore e la solidarietà profusi dalla generosa Comunità valdianese. Per coloro che vorranno sostenere la Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano è aperta la “Campagna Raccolta Generi Graditi”, ovvero, prodotti e servizi utili” in modo diretto e materiale alle famiglie.

Info utili

Saranno graditi i generi quali: giocattoli, cappellini, magliette, gelati e torte, cesti prodotti tipici, nonché, piccole donazioni per la compartecipazione alle spese del servizio bus per i trasferimenti durante il soggiorno settimanale. Per contatti: info@lavacanzadelsorriso.it – 3396684818