La UIL FPL celebra l’eccellenza della Cardiologia del P.O. di Eboli

La segreteria sindacale UIL FPL con il segretario Vito Sparano, esprime il proprio plauso al Presidio Ospedaliero di Eboli, confermandone il ruolo di punto di riferimento per la sanità campana.

La buona sanità

In particolare, viene riconosciuta l’eccellenza dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta dal dott. Michele Capasso, esempio concreto di sanità efficiente, moderna e centrata sul paziente.

Un riconoscimento che va alla professionalità e alla dedizione di tutta l’équipe sanitaria – medici, coordinatrice, personale infermieristico e OSS – impegnata quotidianamente nella gestione h24 di patologie cardiache ad alta complessità, con competenza e spirito di servizio.

Eccellenza cardiologica

Cardiologia interventistica ai vertici nazionaliI numeri certificano l’elevato livello clinico del reparto. Nell’ultimo anno sono state eseguite oltre 1.759 procedure di emodinamica, tra cui: Oltre 750 angioplastiche coronariche (PCI), con più di 160 PCI primarie per il trattamento dell’infarto acuto71 interventi di LAAC (chiusura percutanea dell’auricola sinistra), che collocano il centro primo in Campania e nella Top Ten nazionalePiù di 30 angioplastiche carotidee, oltre a PTA degli arti inferiori, denervazioni renali, impianti di sistemi innovativi come Reducer e Carillon, e valvuloplastiche urgentiElettrofisiologia e assistenza territoriale.

I dati

Anche l’Unità di Elettrofisiologia conferma standard di assoluta eccellenza con circa 500 procedure annue, tra cui:300 impianti di pacemaker e defibrillatori 150 ablazioni transcatetere, comprese oltre 65 procedure di elettro-operazione.

Significativi anche i dati assistenziali: oltre 1.500 ricoveri elettivi e 5.000 prestazioni ambulatoriali, a testimonianza di una struttura fortemente integrata con il territorio.

Telemedicina: il futuro è già realtà

Il Presidio Ospedaliero di Eboli è inoltre primo nell’ASL Salerno per l’implementazione della telemedicina, con oltre 200 prestazioni a distanza tra rinnovi di piani terapeutici e valutazioni emodinamiche, ponendosi all’avanguardia nella sanità digitale.

L’impegno della UIL FPL“Siete un esempio di sanità virtuosa che mette realmente il paziente al centro del percorso di cura”, dichiara la segreteria UIL FPL con Vito Sparano.

Il sindacato ribadisce che continuerà a sostenere e valorizzare queste eccellenze, vigilando con determinazione sul rispetto degli standard di sicurezza e qualità, sulla tutela dei lavoratori e sulla dignità dell’utenza.

Un modello di Buona Sanità pubblica che dimostra come competenza, innovazione e organizzazione possano fare la differenza.