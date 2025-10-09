La Scuola Calcio di Roccadaspide approda a Sant’Angelo a Fasanella per agevolare i giovani delle Aree Interne

La Scuola Calcio ASD Roccadaspide, a partire dalla prossima settimana, organizzerà una seduta di allenamento settimanale a Sant’Angelo a Fasanella. Lo ha fatto sapere il sindaco di Sant’Angelo, Bruno Tierno, accogliendo la notizia con entusiasmo.

L’iniziativa

La proposta è arrivata dalla Società sportiva che ha pensato bene di agevolare i giovani che vivono nei comuni delle aree più interne, spesso impossibilitati a raggiungere Roccadaspide nelle ore pomeridiane e serali e quindi dopo la scuola o a rientrare a casa da Roccadaspide dopo gli allenamenti. “Ringraziamo la Società sportiva per l’attenzione dimostrata verso i territori interni e per l’impegno nella promozione di valori educativi e sociali attraverso lo sport.

Sport e inclusione per agevolare i ragazzi delle Aree interne

E’ un’opportunità significativa che offre ai giovani del nostro territorio l’opportunità di vivere un luogo di crescita all’insegna della condivisione e della sana aggregazione. Alla base del progetto vi è la convinzione che il calcio non sia soltanto un’attività sportiva, ma un mezzo privilegiato per favorire l’inclusione, lo sviluppo delle relazioni sociali e la formazione personale dei più giovani” ha continuato il primo cittadino. Le attività inizieranno mercoledì, 15 ottobre e l’allenatore di riferimento sarà Mister Aldo Rossomando.