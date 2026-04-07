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La salute scende in strada: visite senologiche gratuite nei quartieri di Salerno

Il dott. Alessio Volpe promuove giornate di prevenzione senologica gratuita a Salerno. Visite ed ecografie mammarie nei quartieri per abbattere le liste d'attesa.

Redazione Infocilento
Medico

La prevenzione non è solo una pratica clinica, ma un diritto che deve superare le barriere logistiche ed economiche. Con questo spirito nasce l’iniziativa promossa dal dott. Alessio Volpe, medico radiologo e senologo, noto anche come ideatore della pagina civica “La Siringa del Mattino”. Il progetto mira a offrire giornate di screening senologico gratuito direttamente nei rioni della città di Salerno, portando la diagnostica fuori dagli ambulatori tradizionali per intercettare i bisogni delle donne nel loro quotidiano.

Una risposta concreta alle criticità della sanità territoriale

L’idea affonda le radici in un’analisi attenta delle difficoltà che molte cittadine riscontrano quotidianamente: liste d’attesa estenuanti, ostacoli finanziari e impegni personali che portano spesso a procrastinare esami vitali. Secondo l’esperienza clinica del dott. Volpe, il rinvio dei controlli è un fenomeno sempre più frequente, che necessita di risposte immediate e tangibili.

«In questi giorni ho ascoltato storie che non si dimenticano – spiega Volpe – donne che non riescono a trovare il tempo o le condizioni per prendersi cura di sé. Da qui è nata una riflessione: la prevenzione non va solo proposta, va portata dove serve.»

Screening gratuiti e prossimità: come funziona l’iniziativa

Il programma prevede l’erogazione di visite senologiche ed ecografie mammarie completamente gratuite. La particolarità del progetto risiede nella sua natura itinerante e partecipativa: per trasformare i quartieri in presidi di salute, è essenziale il supporto del tessuto sociale locale. Associazioni, comitati e semplici cittadini sono chiamati a collaborare mettendo a disposizione spazi idonei, anche una singola stanza, per consentire ai professionisti di operare in sicurezza e privacy.

Un nuovo modello di sanità accessibile

L’iniziativa non rappresenta un evento isolato, ma si configura come un tassello di una visione più ampia della sanità pubblica, basata sulla prossimità e sull’abbattimento delle distanze tra medico e paziente. Questo impegno civile e professionale è stato posto dal dott. Volpe al centro del suo programma come candidato al Consiglio comunale di Salerno.

«Non servono promesse – conclude il medico – ma iniziative reali, che si possano vedere e toccare. Portare la prevenzione nei quartieri è un primo passo concreto in questa direzione.»

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