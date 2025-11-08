La Salernitana ospita il Crotone all’“Arechi”

Una sfida che può pesare molto nella corsa ai piani alti della classifica

A cura di Alessandro Pippa

Dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Latina, la Salernitana torna tra le mura amiche dello stadio “Arechi” per affrontare il Crotone, in una sfida che può pesare molto nella corsa ai piani alti della classifica.

Mister Raffaele

Mister Raffaele dovrebbe confermare il modulo 3-4-3: in porta Donnarumma; difesa a tre con Golemic, Anastasio e Matino; sulle corsie esterne spazio a Ubani e Villa; in mediana rientra Capomaggio, che affiancherà Tascone; in attacco previsto il tridente pesante composto da Liguori, Inglese e Ferrari.

Resta tuttavia qualche dubbio nel reparto offensivo: non è escluso che l’allenatore possa optare per l’inserimento di un centrocampista in più per dare maggiore equilibrio e copertura alla squadra.

Il Crotone

Il Crotone, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Trapani, arriverà a Salerno con l’obiettivo di muovere la classifica. Gli uomini di Mister Longo si sono rivelati più pericolosi in trasferta che tra le mura amiche, un dato che rappresenta un segnale da non sottovalutare per i granata.
Occhi puntati su Gomez, attuale capocannoniere del girone e leader tecnico dei calabresi.

Per la Salernitana sarà un banco di prova importante, utile a testare la crescita della squadra e a confermare le ambizioni di ritorno in Serie B

