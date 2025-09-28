La ricetta della domenica: focaccia di zucchine

La focaccia di zucchine è un piatto tipico della tradizione culinaria italiana, apprezzato per la sua semplicità e per il sapore delicato ma inconfondibile. Perfetta per un pranzo leggero, un aperitivo o una cena informale, questa ricetta si adatta a diverse occasioni.

La preparazione, seppur semplice, richiede attenzione ai dettagli, dalla scelta degli ingredienti al rispetto dei tempi di lievitazione, per garantire una consistenza soffice all’interno e croccante all’esterno.

La ricetta

Ingredienti

500 grammi di farina 00

250 millilitri di acqua tiepida

20 grammi di lievito di birra fresco

50 millilitri di olio extravergine d’oliva

10 grammi di sale

3 zucchine medie

Sale grosso q.b.

Procedimento

Il procedimento si divide in diverse fasi. Si inizia sciogliendo il lievito nell’acqua tiepida. A parte, in una ciotola capiente, si miscelano la farina e il sale. Si aggiunge l’acqua con il lievito e si inizia a impastare. Dopo qualche minuto, si incorpora l’olio extravergine d’oliva e si continua a lavorare l’impasto su una superficie infarinata fino a ottenere una consistenza liscia ed elastica. L’impasto deve poi riposare per circa due ore, o fino a quando non raddoppia il suo volume, in un luogo tiepido e coperto da un canovaccio.

Durante la lievitazione, si preparano le zucchine. Vanno lavate, asciugate e tagliate a rondelle sottili, preferibilmente usando una mandolina. Una volta che l’impasto è lievitato, va steso con le mani direttamente su una teglia precedentemente unta d’olio. Si distribuiscono le rondelle di zucchine in modo uniforme sulla superficie dell’impasto. Con i polpastrelli si creano delle fossette, nelle quali si aggiungono un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche granello di sale grosso. La focaccia deve lievitare una seconda volta per circa 30 minuti.

Consigli utili per una focaccia friabile e gustosa

Per ottenere una focaccia fragrante, è cruciale la cottura. Il forno deve essere preriscaldato a 220°C. La focaccia va infornata per circa 25-30 minuti, o fino a quando la superficie non risulta dorata e croccante. Un consiglio utile è di non sovraccaricare la focaccia di zucchine, in modo che l’umidità rilasciata dalle verdure non la renda troppo gommosa. Inoltre, l’olio extravergine d’oliva di buona qualità è fondamentale per esaltare il sapore sia dell’impasto che delle zucchine.