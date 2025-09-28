La ricetta della domenica: focaccia di zucchine

Perfetta per un pranzo leggero, un aperitivo o una cena informale, questa ricetta si adatta a diverse occasioni

A cura di Angela Bonora
Focaccia di zucchine

La focaccia di zucchine è un piatto tipico della tradizione culinaria italiana, apprezzato per la sua semplicità e per il sapore delicato ma inconfondibile. Perfetta per un pranzo leggero, un aperitivo o una cena informale, questa ricetta si adatta a diverse occasioni.

La preparazione, seppur semplice, richiede attenzione ai dettagli, dalla scelta degli ingredienti al rispetto dei tempi di lievitazione, per garantire una consistenza soffice all’interno e croccante all’esterno.

La ricetta

Ingredienti

  • 500 grammi di farina 00
  • 250 millilitri di acqua tiepida
  • 20 grammi di lievito di birra fresco
  • 50 millilitri di olio extravergine d’oliva
  • 10 grammi di sale
  • 3 zucchine medie
  • Sale grosso q.b.

Procedimento

Il procedimento si divide in diverse fasi. Si inizia sciogliendo il lievito nell’acqua tiepida. A parte, in una ciotola capiente, si miscelano la farina e il sale. Si aggiunge l’acqua con il lievito e si inizia a impastare. Dopo qualche minuto, si incorpora l’olio extravergine d’oliva e si continua a lavorare l’impasto su una superficie infarinata fino a ottenere una consistenza liscia ed elastica. L’impasto deve poi riposare per circa due ore, o fino a quando non raddoppia il suo volume, in un luogo tiepido e coperto da un canovaccio.

Durante la lievitazione, si preparano le zucchine. Vanno lavate, asciugate e tagliate a rondelle sottili, preferibilmente usando una mandolina. Una volta che l’impasto è lievitato, va steso con le mani direttamente su una teglia precedentemente unta d’olio. Si distribuiscono le rondelle di zucchine in modo uniforme sulla superficie dell’impasto. Con i polpastrelli si creano delle fossette, nelle quali si aggiungono un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche granello di sale grosso. La focaccia deve lievitare una seconda volta per circa 30 minuti.

Consigli utili per una focaccia friabile e gustosa

Per ottenere una focaccia fragrante, è cruciale la cottura. Il forno deve essere preriscaldato a 220°C. La focaccia va infornata per circa 25-30 minuti, o fino a quando la superficie non risulta dorata e croccante. Un consiglio utile è di non sovraccaricare la focaccia di zucchine, in modo che l’umidità rilasciata dalle verdure non la renda troppo gommosa. Inoltre, l’olio extravergine d’oliva di buona qualità è fondamentale per esaltare il sapore sia dell’impasto che delle zucchine.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Lutto a Sala Consilina per la morte di Nicola Spolzino: annullati i festeggiamenti civili per San Michele

Rinviato il concerto di Giusy Ferreri In segno di cordoglio per la…

Assicurazioni

Rc Auto, provincia Salerno in controtendenza: tariffe in aumento, ma resta tra le più contenute in Campania

Calo dei costi ma la Campania si conferma tra le regioni più…

Ascea: Albano Carrisi in visita agli scavi di Velia

L’artista è stato accompagnato dal primo cittadino, Stefano Sansone, e dal funzionario…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.