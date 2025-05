“La Principessa Siora”: una favola dal Cilento per la prevenzione dell’HPV

È disponibile su Amazon in versione eBook “La Principessa Siora”, una favola per bambini scritta con l’obiettivo di incentivare la prevenzione, in particolare la vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) già a partire dai dodici anni, senza distinzione di genere. Il libro si propone come strumento per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di proteggersi dalle malattie a trasmissione sessuale, come l’HPV, la cui diffusione è in aumento e che può evolvere in forme tumorali, tra cui il cancro alla cervice uterina.

Una narrazione per superare i tabù e promuovere il dialogo familiare

Attraverso un linguaggio fiabesco, il racconto mira a rendere i bambini consapevoli di ciò che li attende, superando tabù e promuovendo un dialogo aperto all’interno della famiglia sul tema della salute personale e del prossimo. L’autrice, Annalisa Siano, intende così fornire uno strumento utile per la tutela della salute, incoraggiando la prevenzione fin dalla giovane età.

Il Cilento come sfondo incantato della narrazione

La favola è frutto dell’immaginazione di Annalisa Siano ed è ambientata in un borgo fantastico che, pur nella sua magia, richiama le caratteristiche paesaggistiche del Cilento, terra d’origine dell’autrice, nata ad Agropoli nel 1990. Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Salerno, Siano si è dedicata alla promozione territoriale attraverso un blog e un libro. La sua esperienza nell’intrattenimento per bambini l’ha portata a riflettere sull’importanza dei messaggi positivi veicolati durante l’infanzia, da cui la decisione di scrivere questa favola.

Un inno alla prevenzione e un omaggio al personale sanitario

Il titolo “Siora”, che al Sud significa “signora”, è un omaggio alle donne e alla loro cura e benessere. La fatina della prevenzione all’interno del racconto, di nome Paula, è ispirata a una dottoressa in ginecologia della città di Agropoli che, quotidianamente, si dedica alla cura dei pazienti e alla sensibilizzazione contro malattie silenziose come l’HPV.

È possibile leggere l’avventura di Siora al seguente link: https://amzn.eu/d/gPOH3AO