La Polisportiva Basket Agropoli è pronta a riabbracciare il proprio pubblico

La formazione di coach Alberto Di Concilio domenica riceverà il Forio Basket

A cura di Antonio Pagano

La formazione di coach Alberto Di Concilio domenica farà il suo esordio casalingo al palazzetto dello sport di via taverne dove riceverà il Forio basket. 

La prossima gara

Un match importante non soltanto perché si tratta della prima partita sul parquet di casa, ma soprattutto perché c’è la necessità di riscattare la prestazione della prima giornata di campionato quando la formazione agropolese è stata sconfitta in quel di Castrovillari contro il Pollino per 91 a 78.  Una prova opaca per la Polisportiva Basket Agropoli dalla quale certamente ci si aspettava di più. Ma era soltanto la prima gara. 

Coach Di Concilio per questo match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 17.00, si affiderà alla vecchia guardia con Palma e compagni pronti a dimostrare di poter fare la voce grossa in questo torneo.  Dalla società, intanto, è arrivato l’appello a sostenere la squadra e ad affollare il Pala di Concilio per la gara. 

