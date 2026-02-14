La Polisportiva Basket Agropoli cade contro Matese

La Polisportiva Basket Agropoli torna dalla trasferta contro la Fam Matese con una sconfitta per 88-75 al termine di una gara combattuta solo a tratti.
L’incontro
Nel primo quarto partono meglio i delfini, che grazie ai canestri di Garcia e Di Mauro riescono a chiudere la frazione iniziale in vantaggio sul 26-29. Nel secondo periodo, però, i padroni di casa cambiano ritmo: sfruttando la fisicità sotto canestro, i lunghi del Matese ribaltano l’inerzia del match e portano il punteggio sul 49-37 all’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi l’Agropoli prova a reagire con Tempone e Lepre, ma nel finale del terzo quarto il Matese allunga nuovamente grazie ai canestri di Di Ninno, fissando il risultato sul 69-58. Nell’ultimo periodo i delfini, anche a causa di una rosa ridotta per alcune defezioni, calano alla distanza e i padroni di casa ne approfittano per chiudere definitivamente i conti sull’88-75.
Una sconfitta che impone una pronta reazione per l’Agropoli, chiamata a ritrovare energie e continuità già dal prossimo impegno.