La Polisportiva Basket Agropoli cade a Pozzuoli

Nonostante un buon avvio i delfini vengono sconfitti 84 a 75

Alessandro Pippa

Nonostante una buona prestazione, la Polisportiva Basket Agropoli esce sconfitta dal Pala Caravita di Cercola con il punteggio finale di 84-75. La partita, che sembrava iniziare sotto una buona stella per i delfini, si è complicata nel corso del match, con i padroni di casa che hanno preso il comando nella seconda metà della gara.

La cronaca della gara

Il primo quarto ha visto Agropoli partire forte, con buone giocate offensive e una difesa attenta. La squadra di coach Di Concilio ha dominato le prime fasi della partita, prendendo anche un discreto vantaggio. Tuttavia, nel secondo quarto, Pozzuoli ha cominciato a macinare gioco, sfruttando la maggiore profondità della sua rosa e imponendo il proprio ritmo. Nonostante gli sforzi dei delfini, i padroni di casa sono riusciti a costruire un vantaggio che ha toccato anche i 15 punti.

Nel quarto finale, Agropoli ha mostrato carattere e determinazione, cercando di rientrare in partita con una serie di buone azioni offensive e una difesa più aggressiva. Tuttavia, la poca profondità della rosa e le rotazioni limitate hanno fatto sentire il loro peso, impedendo agli uomini di Di Concilio di completare la rimonta. Pozzuoli ha mantenuto il controllo, gestendo il vantaggio fino al fischio finale, con il punteggio che si è fermato su un 84-75 in loro favore.

