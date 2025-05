La pizza nel cesto di Agropoli diventa elemento identitario: verso marchio De.Co.

La Giunta Comunale di Agropoli punta alla valorizzazione del patrimonio gastronomico locale. L’esecutivo ha approvato un atto di indirizzo mirato a istituzionalizzare la peculiare «Pizza nel Cesto di Agropoli». Da diversi anni, alcuni esercizi di ristorazione nel centro storico di Agropoli servono la pizza in una modalità distintiva: all’interno di un tipico cesto di vimini, di canna o di ginestre. Questa pratica è diventata una peculiarità locale apprezzata sia dai residenti che dai turisti, contribuendo a caratterizzare l’offerta culinaria del territorio.

La pizza nel cesto di Agropoli

L’esperienza della «pizza nel cesto» è ormai «parte integrante dell’immaginario legato al borgo medievale» e l’Amministrazione Comunale riconosce l’opportunità di valorizzarla ulteriormente attraverso strumenti istituzionali. L’istituzionalizzazione di questo elemento gastronomico è attesa per generare ricadute positive in termini di promozione turistica, marketing territoriale e sviluppo economico locale. Dal punto di vista turistico, questa scelta rafforzerà «maggiormente l’identità gastronomica di Agropoli attirando turisti interessati alle peculiarità culinarie locali». In tale ottica, l’orientamento è verso la valorizzazione dell’intera area e l’incentivo al turismo enogastronomico e all’economia locale.

Le iniziative dell’amministrazione comunale

La Giunta Comunale ha deliberato di riconoscere ufficialmente la «Pizza nel Cesto» come elemento identitario della tradizione gastronomica del borgo storico di Agropoli. È stata inoltre espressa la volontà di sostenere, nel medio periodo, il recupero della produzione artigianale dei cestini in materiali naturali (vimini, canna e ginestre), promuovendo iniziative di formazione, laboratori e collaborazioni con artigiani e soggetti del terzo settore. Gli Uffici competenti sono stati demandati ad avviare le procedure necessarie per la predisposizione di un disciplinare che regolamenti l’uso del nome «Pizza nel Cesto del Borgo di Agropoli», anche ai fini della creazione di un marchio identificativo o di una Denominazione Comunale (De.Co.).