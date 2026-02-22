La musica del Cilento conquista la Puglia

Grande successo per il Maestro Antonio Fedullo che si è aggiudicato il prestigioso premio “il Flicornino d’oro 2026” – Concorso Nazionale prima edizione – patrocinato dalla Città di Miggiano (Lecce) e dal Conservatorio “T. Schipa” di Lecce.

Il successo

Il Maestro Fedullo, originario di Pisciotta e docente di tromba presso il conseravtorio “G. Martucci” di Salerno, ha incantato giuria e platea nel Theatrum di Miggiano. Il Maestro cilentano è stato accompagnato dall’orchestra di fiati “M.Zippo” diretta dal M° Giovanni Pellegrini.

Orgoglio anche per la Grande Banda del Cilento, nella quale il M° Fedullo ricopre il ruolo di solista, per il successo che il talento cilentano è riuscito a riscuotere imponendosi su una tradizione musicale prestigiosa come quella pugliese.