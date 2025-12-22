La LND sceglie Agropoli per la festa di Natale del calcio giovanile

Il prato dello stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli si è trasformato ieri mattina, domenica 21 dicembre, in un grande palcoscenico di festa e condivisione. In occasione della Festa di Natale dedicata alle categorie dell’attività di base, centinaia di piccoli atleti hanno dato vita a una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento.

La giornata

L’evento, organizzato con successo dalla Delegazione Provinciale di Salerno in stretta sinergia con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Campania, ha rappresentato un momento di aggregazione fondamentale per il territorio. Non si è trattato solo di una manifestazione sportiva, ma di una vera celebrazione dei valori sani che il calcio di base sa trasmettere: rispetto, lealtà e spirito di squadra. Tra sorrisi, scambi di auguri e mini-partite, la mattinata è volata via tra l’entusiasmo generale.

Tra sport e condivisione

Oltre al gioco sul campo, non sono mancati momenti di pura felicità grazie alla consegna di regali per tutti i piccoli partecipanti, rendendo il Natale della Delegazione di Salerno ancora più speciale. Fondamentale, come sempre, la presenza delle famiglie che hanno riempito gli spalti e i dintorni del campo, sostenendo i propri figli in un clima di assoluta serenità. La Festa di Natale di Agropoli conferma quanto il calcio giovanile sia ancora il cuore pulsante del movimento sportivo campano, capace di regalare emozioni autentiche e di unire le comunità sotto il segno del pallone.