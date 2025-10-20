La generosità del Leo Club Paestum: consegnato il materiale di “Lo Zaino Sospeso” alla Croce Rossa

Il Leo Club Paestum consegna il ricavato della raccolta “Lo Zaino Sospeso” alla Croce Rossa di Capaccio Paestum. Materiale scolastico destinato alle famiglie bisognose.

A cura di Redazione Infocilento
Zaino sospeso Paestum

Il Leo Club Paestum, sotto la guida della presidente Bianca Margherita Contini, ha compiuto un significativo atto di solidarietà a favore delle famiglie più in difficoltà del territorio. Nei giorni scorsi l’associazione ha formalmente consegnato al Comitato della Croce Rossa Italiana di Capaccio Paestum il materiale raccolto durante l’iniziativa denominata “Lo Zaino Sospeso”.

Successo per la raccolta di settembre

La campagna di raccolta, promossa dal Leo Club nel mese di settembre, ha visto una notevole partecipazione da parte della cittadinanza e degli esercizi commerciali locali. L’obiettivo era quello di raccogliere forniture scolastiche e materiali didattici da destinare ai ragazzi che vivono in contesti socio-economici complessi. Il successo dell’iniziativa testimonia la forte sensibilità e l’impegno civico della comunità di Paestum e dintorni.

Distribuzione affidata alla Croce Rossa

Il compito di far giungere il materiale donato ai destinatari finali è stato affidato al Comitato della Croce Rossa di Capaccio Paestum. Sarà il gruppo di volontari, grazie alla sua profonda conoscenza delle dinamiche locali, a provvedere alla distribuzione mirata degli zaini e del materiale scolastico alle famiglie più bisognose identificate.

Leggi anche:

Agropoli: ecco lo “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico

Ringraziamenti e partecipazione cittadina

Il Leo Club Paestum ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il progetto. In una nota si ringraziano “tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta” e “tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa”, sottolineando il ruolo cruciale della collaborazione tra associazione, cittadini e attività commerciali. Un esempio virtuoso di come la sinergia possa tradursi in un aiuto tangibile per la comunità.

